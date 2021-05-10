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مفتي الجمهورية: النبي استلف من عمه العباس مالا ليخرج زكاة الفطر

كتب:

عمرو حسني
06:34 م | الإثنين 10 مايو 2021
المفتي

المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة الفطر واجبة عن عائل الأسرة ومن يعول، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد وهي فريضة أيضا على الوليد في بطن أمه بمجرد ميلاده وحضوره إلى الحياة الدنيا.

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج  «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج قبل ثبوت رؤية شهر شوال، والاستعداد لعيد الفطر، لافتا إلى النبي محمد استلف من عمه العباس مالا لدفع زكاة الفطر لسنتين مقدما، بسبب وجود ظرف يستدعى الخروج عن الإطار العام في الأحكام، متابعا: «وبناء عليه فإنه إذا وجود حادث عارض مثل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تمر به الأمة والعالم، يمكن التبكير بزكاة الفطر لتدفع قبل نهاية شهر رمضان الكريم؛ بحيث تدفع في بداية الشهر أو في منتصفه أو في أي وقت حسبما ترى دار الإفتاء المصرية».

ورد المفتي على سؤال ورد في البرنامج حول حماة إحدى السيدات طلبت من زوجة ابنها عدم الصوم مثلها، قائلا: إن الصوم فرض على المكلف طالما إذا لم يوجد عذر شرعي، مؤكدا أنه ليس من أسباب الشرع إسقاط فرض الصوم لإرضاء شخص أو آخر، مطالبا الزوج بالتدخل لحل هذه الأزمة، وإخبار الأم بأنها يجب أن تصوم طالما لا يوجد عذر شرعي يمنع من الصيام في رمضان.

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