تحرير 9 محاضر ذبح خارج السلخانة قبل العيد في قنا

شنت مديرية الطب البيطري بقنا حملات تفتيش مكثفة على محال الجزارة، لضبط حالات الذبح التي تقع خارج المجازر الحكومية، ومكافحة الغش التجاري في تلك اللحوم، في إطار الاستعدادات لقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر للمخالفين للذبح خارج المجازر الحكومية، وعرض وبيع دواجن ومصنعات ودهون مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 155 كيلوجرام، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأشار «الداودي» إلى أن الحملات البيطرية متواصلة يوميا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التموين لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، والتأكد من جودة اللحوم المعروضة بالأسواق، حرصا على صحة المواطنين، وتحقيق سلامة الأمن الغذائي بكل منافذ أسواق المحافظة.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، أن الحملات تستهدف الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، موضحا أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط أي مخالفات، قد تضر بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطري، تعد تقريرا يوميا حول الحملات التفتيشية التي تشنها على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والمستشفيات.