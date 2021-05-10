حسام موافي يوضح إمكانية لعب الرياضة قبل الإفطار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن جلطة الشريان أمر صعب ويحتاج للتدخل السريع حتى لا تحدث غريرينة وقطع عضو من جسم الإنسان، مطالبا الناس بتوسيع الطريق أمام الإسعاف من أجل إسعاف مريض الجلطة لأنها أمر صعب.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه في برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يوجد أجهزة حاليا تشفط الدورة الدموية وتعمل على سحب الدم المتجمع.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن نقص السكر أحد أخطر الأمور، لافتا إلى أن العرق الغزيز والجوع والرعشة أحد أعراضه، مؤكدا أن نقص السكر قاتل لكن ارتفاع السكر أمر يمكن علاجه بسهولة، مشيرا إلى أن المخ هو أكثر الأعضاء استخداما للجلوكوز.

وتحدث موافي عن إمكانية لعب الرياضة قبل الإفطار بساعة، مؤكدا أن هذا أمر جيد ولا يسبب أي تعب أو خطأ، ولكن قد يكون من الناحية الدينية غير مفضل لأن رمضان شهر عبادة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن لعب الرياضة بعد الإفطار صعب «لأن الشخص يكون ثقيلا ويتحرك بشكل أقل».