موافي يكشف قصة المدخن الذي أقلع عن التدخين قبل نصف ساعة من زفافه

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، إن أحد المدخنين قرر الإقلاع عن عادة التدخين قبل نصف ساعة من كتب كتابه، وقرأ نص رسالته على الهواء التي قال فيها إنه يتوجه بالشكر إلى «موافي» الذي تحدث في حلقات سابقة عن أضرار التدخين، واستعان أيضا بمقال سابق للكاتب صلاح منتصر لمكافحة التدخين.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن صاحب الرسالة هو ضابط متقاعد، قال إنه كان مدخنا لمدة 24 عاما، ولكنه أقلع عن هذه العادة البغضية بعد أن استمع إلى فيديو من قبل الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية في هذا الوقت.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشخص أقلع عن التدخين قبل نصف ساعة من عقد القران، موضحا أن زوجته تحتفظ بمقال صلاح منتصر الذي تحدث فيه عن الطريقة المثلى للإقلاع عن التدخين.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني: «ياريت تبقى قدوة لناس كتير أوي، وأنت أكيد دلوقتي صحتك أفضل من ما كنت مدخن قبل كده، والحمدلله في رسائل جاتلي من ناس كتير بتعلن إنها أوقفت التدخين منذ فترة».

ويرى الدكتور حسام موافي أن الشخص المدخن يجب أن يقلع عن التدخين ولا ينتظر الإقلاع الإجباري في غرفة العناية المركزة حيث يجرى عملية قسطرة على القلب نتيجة ضرر أصابه عقب فترة طويلة من التدخين، مؤكدا أن عقوبة التدخين مؤجلة فالمدخن يصاب بأزمات صحية عندما يتقدم به السن أو بعد أعوام طويلة من التدخين ويغتر في أول سنوات التدخين حيث لا يصاب بأذى كبير.