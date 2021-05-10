مسلسل موسى الحلقة 28.. محمد رمضان يضرب «وهبة» ومقتل «الشيخ صالحين»

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 28، حول إصرار «موسى» الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، على النجاح في سوق باب اللوق، بعد أن اتجه للعمل لحاله بعيدًا عن المعلم «وهبة»، الفنان سيد رجب، بعد زواجه من «المعلمة حلاوتهم»، الفنانة سمية الخشاب، قبل أن يحاول وهبة منع نجاح تجارته عن طريق ضرب زوجته وتهديدها.

مسلسل موسى الحلقة 28

وتظل «شفيقة» شقيقة موسى حبيسة حكم الإعدام الذي ضتبها بعد اتهامها بقتل زوجها «شهاب باشا» الفنان صبري فواز، في حضرة شقيقها، بعد أن ورطها «نوفل» الفنان منذر ريحانة، وقتله بسكين.

ويذهب شيخ البلد شداد، الفنان رياض الخولي، إلى «الشيخ صالحين» جد موسى، لينتقم منه بعد أن ماتت زوجته بمرض الكوليرا، فيحضر سلاحة ويطلق النار عليه، ليحرمه من تربية ابنه.

كما ينوي موسى الشر لوهبة، بعدما تطاول بالضرب على حلاوتهم، ويأخذ منه مفاتيح المحل، بع أن ضربه هو ورجاله، قبل أن يحاول «عوكل» الانتقام منه ويسعى لطعنه، ليفاجىء موسى، بفداء صبيه «زيتونه» له.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسليط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب موسى تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة؛ إذ يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.