انتعاش كبير في المبيعات.. والأسعار ترتفع 20% بسبب «الخامات والغزول»

مواطنون يلجأون للأسواق الشعبية..والقطعة فى «الوكالة» تبدأ من 5 جنيهات

شهدت أسواق ومحال الملابس انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، رغم ارتفاع أسعارها بنسبة 20%، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المواطنين للجوء إلى المناطق الشعبية كالعتبة والموسكى للتغلب على الأسعار المرتفعة، فيما تنوعت موضة الملابس الجديدة بين البنطلون المقطع للفتيات المحجبات، والترتر والأزهار للملابس الشبابية والأطفال.

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن عيد الفطر أنعش مبيعات الملابس بنسبة 40%، حيث شهدت المحلات رواجاً كبيراً فى الأيام الأخيرة من رمضان، وهو ما أدى إلى التغلب على ارتفاعات الأسعار من خلال تقليل هامش الربح، لافتاً إلى أن أسعار ملابس العيد الصيفية ارتفعت بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار الغزول والخامات، لكنهم قدموا أسعاراً مناسبة للمواطنين لكسر حدة الركود.

وأضاف «سليمان»، لـ«الوطن»، أن ارتفاع تكلفة الاستيراد والخامات أسهم فى اللجوء إلى المنتج المحلى الذى حقق طفرة كبيرة فى تلبية احتياجات السوق بالشكل الذى تفوق على المنتجات التركية والسورية، مشيراً إلى أن ملابس الأطفال الأكثر مبيعاً، خاصة الأسر الكبيرة، وتراوحت أسعار التىشيرت والقميص بين 100 و150 جنيهاً، والبنطلون بنفس الأسعار، وفساتين الأطفال تتراوح بين 290 و350 جنيهاً، والجلاليب الرجالى بين 150 و290 جنيهاً حسب المقاسات والخامة، والبلوزة الحريمى بين 150 و450 جنيهاً، والبنطلون الحريمى يبدأ من 300 جنيه.

وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة سابقاً، إن منتجى الملابس الجاهزة استعدوا مبكراً لموسم عيد الفطر بطرح ملابس العيد فى شهر شعبان حتى رمضان، وهما فرصة جيدة للبيع فى ظل الإقبال المتزايد من المستهلكين.

وأكد أن الأسواق الشعبية كالعتبة والموسكى تخطف زبون المحلات فى الأعياد، حيث تمارس هذه الأسواق حرق الأسعار، وهو ما يشجع عدداً كبيراً من المواطنين على اللجوء لها، مضيفاً أن الموسم الصيفى بدأ مبكراً لدى بعض قطاعات الملابس مع احتفالات الربيع وعيد الأم فى شهر مارس، وخلال تلك الفترة زادت المبيعات، خصوصاً أن بعض الفئات ترى فى الظروف الحالية فرصة للشراء، والأسعار متدنية، وهناك رغبة من التجار فى البيع، خاصة مع تراجع معدلات الطلب والمبيعات على الملابس، كما أن البعض فى سوق الملابس الجاهزة أصبح يتنازل عن جزء من أرباحه فى سبيل تحقيق البيع فى الوقت الراهن.

«الوطن» قامت بجولة فى أسواق ومحال ملابس العيد، ففى منطقة الوكالة بوسط البلد، تبدأ أسعار ملابس العيد من 5 جنيهات للملابس المهترئة والقديمة، وغالباً ما تكون هذه الأسعار لملابس الأطفال، أما الأسعار المناسبة فتبدأ من 25 جنيهاً، وجاء متوسط الأسعار كالآتى: بنطلون رجالى من 20 جنيهاً حتى 220 جنيهاً، حسب حالته وخامته وجودته، بينما يبدأ سعر الجاكت الرجالى من 75 جنيهاً حتى 400 جنيه، والبدلة «جاكت وبنطلون» من 80 إلى 300 جنيه، وبنطلون جينز بناتى يبدأ سعره من 20 جنيهاً حتى 120 جنيهاً، وبنطلون جينز حريمى من 50 للمستعمل، وحتى 140 جنيهاً للجديد، والسويت شيرت الحريمى يبدأ من 35 جنيهاً حتى 60 جنيهاً، والبلوزة الحريمى من 10 إلى 70 جنيهاً، وكارديجان حريمى من 15 جنيهاً حتى 90 جنيهاً، فيما اختلفت أسعار الملابس بمنطقة وسط البلد بشكل كبير، فتراوحت الأسعار من 170 لـ650 جنيهاً، أما الأسواق الشعبية، فالأمر مختلف تماماً عن الوكالة والمحلات لأن فترة تغير الفصول تشهد خصومات على الملابس الشتوية، وعروضاً على الملابس الصيفية، وتراوحت الأسعار من 120 حتى 450 جنيهاً، حسب طبيعة اللبس سواء للرجال أو السيدات أو الأطفال.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن المحلات طرحت مجموعة من الموديلات الجديدة للملابس الصيفية، وعدداً من العروض والتخفيضات، وتزيد نسبة الخصم كلما زاد عدد القطع، متوقعاً انتعاش سوق الملابس مع حلول عيد الفطر المبارك، لأن هناك حالة ركود منذ بداية فصل الصيف فى مارس الماضى.

وعلى مستوى موضة ملابس عيد 2021، أكد خبراء الأزياء انتشار البنطلون «البوى فريند»، المقطع، بشكل كبير، حيث تتجه إلى ارتدائه العديد من الفتيات المحجبات وغيرهن، وعليه تيشرتات منقوشة بالعديد من الألوان، أو الاستعانة بالفساتين المشجرة بستايل الـWrap، فهى ذات شكل جميل وأنيق، ويمكنها أن تبرز منحنيات الجسم بشكل أنثوى.

وظهر بالأسواق بكثرة قماش البوبلين العملى، وهو من الأقمشة الخفيفة والمريحة لمن يرتديها فى فصل الصيف خاصة، وتستطيع أن تحافظ على رونقها لفترة طويلة، ودائماً ما يكون هذا النوع من الأقمشة مخططاً ومزيّناً بالأزرار والعقد.

ووجّه خبير الأزياء والموضة، أيمن الشريف، نصائح بخصوص ملابس العيد باختيار ألوان فاتحة نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام بشكل كبير، مشيراً إلى أن اللونين الوردى والأفوكادو هما الأكثر انتشاراً وموضة، مفضلاً شراء اللون الأبيض فى العديد من الملابس والموديلات نظراً لامتصاصه درجة حرارة الشمس بشكل كبير.

وتابع أنه يمكن ارتداء الفساتين البيضاء الواسعة بالنسبة لمن يردن أن يظهرن بإلاطلالات التقليدية المريحة، حيث تنتشر الفساتين الطويلة والقصيرة أيضاً بأكمام مفتوحة بصورة كبيرة بين الفتيات، ونصح من يريدون ويحبون الإطلالات غير التقليدية فى عيد الفطر بارتداء القميص الكيمونو، الذى يمكن تنسيقه بسهولة للظهور فى إطلالات بسيطة وأنيقة، سواء كان مصنوعاً من القطن المصرى أو الكتان.