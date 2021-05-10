تخفيضات كبيرة.. 8 أسواق لشراء لبس العيد بسعر رخيص في مطروح

تعلن بعض الأسواق ملابس جديدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط تخفيضات كبيرة من أصحاب المحال والباعة الموجودين في هذه الأسواق، وهي أسواق لا يعرفها الكثيرون، بينما يبحث عنها غالبية العشب المصري في جميع المحافظات، من بينهم أهالي مطروح، لشراء ملابس العيد بسعر رخيص.

وتحرص «الوطن» على استعراض جميع الأسواق التي تقدم سلعا تباع بأقل أسعار للمواطنين، خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين للشراء منها، لأبنائهم لإدخال الفرحة عليهم في عيد الفطر.

لماذا يجري التجار تخفيضات بالبيع بسعر رخيص في أسواق مطروح؟

بسعر رخيص، يوجد في كل مدينة من مدن محافظة مطروح الثمانية أسواق، تجري تخفيضات وتبيع بأسعار لا تقارن مع المحال التجارية الكبيرة أو المولات، في المناطق الكبيرة، ولكن يحرص التجار بهذه الأسواق على تقديم أزياء العيد بأسعار بسيطة يحققون منها هامش ربح أقل، ويعتمدون على حجم المبيعات الكبير، الذي يحققونه، في الموسم ومنها شهر رمضان وعيد الفطر.

8 أسواق تبيع لبس العيد بسعر رخيص بمدن مطروح

تقدم «الوطن» أماكن الأسواق التي تبيع بسعر رخيص الملابس واحتياجات العيد للأسر في 8 مدن بمطروح:-

- سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح، ويبيع بأسعار منافسة أقل من الأسواق المنتشرة بالمدينة، ويوجد به قرابة 400 محل تجاري يقدم من خلاله للمواطنين جميع الملابس والسلع بأنواعها المتنوعة.

- سوق الجمعة بمدينة رأس الحكمة ويبيع التجار خلاله بأقل أسعار موجوده بالمدينة.

- سوق الضبعة وسط المدينة والذي يحرص التجار خلاله على البيع بأرخص الأسعار، ويأتي إليه المواطنين من جميع القرى المجاورة للضبعة جميمة وزاوية العوامة، وغزالة وجلال وغيرها للتسوق منه.

- سوق العلمين في الشارع الرئيسي بمدينة العلمين، أمام مدخل المدينة المواجه لبوابة مارينا، ويباع به أزياء العيد وجميع السلع أرخص من الأسواق بالمناطق الأخرى.

- سوق الحمام بشارع إسكندرية وسط مدينة الحمام، ويقدم التجار خلاله أسعار مخفضة لجميع المواطنين، الذين يأتون إليه من قرى البنجر، والعزب والقرى المجاورة، ومنها قرية العميد وساحل العميد.

- سوق النجيلة بالشارع الرئيسي وسط مدينة النجيلة، ويتسوق منه أهالي القرى المجاورة من المتاني القبلية والمتاني البحرية.

- سوق مدينة براني الكائن بشارع السوق بجوار موقف براني، ويبيع السلع بأسعار مخفضة.

- سوق السلوم الكائن بشارع السلوم الرئيسي، ويبيع بأسعار نصف جملة.

- سوق سيوة وسط المدينة، ويبيع بأرخص أسعار.