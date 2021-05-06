مستقبل وطن ينظم معارض للملابس الجاهزة قبل العيد.. تخفيضات تصل لـ35%

نظم حزب مستقبل وطن، معارض للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة في المحافظات، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب.

وتعاونت أمانة الحزب بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، مع جمعية مستقبل منشية دهشور، بإقامة معرض للملابس بأسعار مخفضة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ويتضمن المعرض ملابس جاهزة لجميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار بأسعار المصنع، وذلك للتخفيف عن أهالينا.

محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط نظمت أمانة مستقبل وطن بمركز منفلوط تحت إشراف الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمنفلوط، معرضا لبيع الملابس وجميع مستلزمات البيت المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة.

وضم المعرض ملابس أطفال ورجال ونساء وألعاب أطفال وخردوات وأدوت منزلية، ويتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 35% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

من جانبه، قال النائب حسام حلمي ماضي، إنّ تنظيم المعرض يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير متطلبات المواطنين بأسعار أقل عن السوق المحلي.

محافظة بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، افتتح حزب مستقبل وطن، معرض الملابس والأحذية المخفضة أمام مستشفى النصر، بنطاق حي الزهور، وحرصت هيئة مكتب المحافظة، والهيئة البرلمانية، ولفيف من القيادات بالحزب، افتتاح معرض السلع الغذائية بالأسعار المخفضة الذي شمل على الملابس بشتى أنواعها رجالي وسيدات وأطفال، إضافة إلى الأحذية أيضا.

من جانبه، قال عادل اللمعي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، إنّ المعرض سيستمر لوقفة عيد الفطر المبارك، ويوميا سيتم تقديم بعض العروض المخفضة لأهالي محافظة بورسعيد.

وأكد اللمعي، تشكيل لجنة داخل الحزب لمتابعة المنتجات المعروضة وجودتها برئاسة محمد النوساني، أمين التنظيم، محمد رحيم، أمين قطاع الأعمال، رامي عوض، أمين العلاقات العامة، مشيرا إلى أنّ التخفيضات وصلت إلى أكثر من 25% في عدد من السلع المعروضة.