مسيرتان في الناصرة وحيفا ضد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى

شارك المئات من الفلسطينيين في مدينتي الناصرة وحيفا داخل أراضي عام 1948، مساء اليوم الإثنين، في مسيرات احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، وإسنادا لحي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وفي مدينة الناصرة، شارك المئات من أبنائها في الوقفة الاحتجاجية في ساحة عين العذراء بالمدينة، بدعوة من القوى الوطنية فيها، قبل أن ينطلقوا بمسيرة حاشدة باتجاه مركز المدينة رافعين العلم الفلسطيني ومرددين الهتافات المنددة باعتداءات الاحتلال.

وفي حيفا، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 18 شابا في المدينة بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن أكثر من 334 مواطنا فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة، منذ صباح اليوم الإثنين.

وأضافت في بيان صحفي، أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والميداني للهلال، 7 منها وصفت بالخطيرة جدا، إضافة لإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن حريقا اندلع في باحات المسجد الأقصى بالقدس.

ويسود التوتر في منطقة المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة وافقت على خطة لشن ضربات جوية مكثفة على قطاع غزة الفلسطيني.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدة مواقع بشمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أطفال في بيت حانون شمال قطاع غزة الفلسطيني.