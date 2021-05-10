عاجل.. اندلاع حريق في باحات المسجد الأقصى «فيديو»

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن حريقا اندلع في باحات المسجد الأقصى بالقدس.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن «الحريق كان نتيجة اشتعال النيران في شجرة خارج المسجد الأقصى ولا أضرار لحقت بالمسجد».

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحريق وقع بعدد من الأشجار، دون المزيد من التفاصيل.

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

#عاجل حريق في ساحات المسجد الأقصى واشتعال الأشجار pic.twitter.com/OUH7CxPdvi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.