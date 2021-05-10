أسامة الأزهري: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين من مختلف الدول

أدان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وإخراج المصلين من باحاته.

وقال «الأزهري»، في بيان له، إنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعًا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، المنظمات الدولية كافة لإيقاف ما يمارس بحق المصلين، وما يحدث ضد الأقصى من انتهاكات مستمرة، ووقف الاعتداءات كافة على المصلين والمقدسين داخل باحات الأقصى الشريف، في هذه الأيام المباركة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة»، مؤكدا: «ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين».