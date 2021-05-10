قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم.. إنهاء حظر التجول أول أيام العيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفاد المركز الإعلامي للتواصل الحكومي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين، بأن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات الجديدة المطبقة اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة.

مواعيد إغلاق كافة الأنشطة التجارية

وتضمنت القرارات إغلاق كافة الأنشطة التجارية، اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأشار المركز إلى أن المجلس قرر فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المطعمين ضد فيروس كورونا، إضافة إلى السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل.

تحديد نسبة العاملين في مقار العمل العام

ولفت إلى أن المجلس قرر تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل العام والخاص بما لا يتجاوز 60%، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 17 مايو الجاري وحتى إشعار آخر.

إيقاف رحلات الطيران التجارية

وشملت القرارات إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من (النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا)، حتى إشعار آخر، فضلًا عن منع دخول البلاد للمقيمين القادمين من كل من (النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة (14) يوما على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء الكويتي سيعتمد حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم «الشيشة».

وكشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي لم يقر توصية لجنة كورونا بفتح المطاعم للجميع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر أن المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح مقاهي «الشيشة»، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطعمين فقط.

وكانت لجنة كورونا رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، حيث كان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونا ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية، مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% إضافةً الى تطعيم الاطفال.