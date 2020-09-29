عاجل.. مجلس الوزراء الكويتي يعلن نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التليفزيون الحكومي، الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وكانت الكويت قد أعلنت في 18 يوليو الماضي عن نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيّار.