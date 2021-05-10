أمين عام مساعد الجامعة العربية: تنسيق جماعي وإقليمي لإيقاف عنف إسرائيل

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزارء الخارجية العرب الطارئ غدا سيتحدث عن مجموعة عناصر تتضمن الثوابت العربية الخاصة بالقدس المتفق عليها، والمجموعة الثانية تشمل الإجراءات التي يجب أن تنسقها الجامعة لدعم الموقف الفلسطيني لتضعه في موقف سياسي منتصر على المستوى الدولي.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن ما يجري في القدس لن تستفيد منه إسرائيل، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني ضعيف من حيث السلاح لكنه قويا بالتمسك بالحق والشباب الذي يوجد على الأرض ويدافع عن قضيته.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك نوعان من التحرك الأول يكون ثنائي والثاني يكون على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، وسيتم الاستعانة بكلا التحركين من أجل نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في فلسطين، مؤكدا وجود سفراء عرب في مختلف دول العالم وسيشرحون الأمر من أجل التعريف بما يحدث في القدس، لافتا إلى أن الموقف الأمريكي تجاه فلسطين غير مشجع والكثير من الأمور تتوقف عليه، موضحا أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأمريكي وخجل في أمريكا من طرح أزمة القدس في مجلس الأمن، ولكن الأمم المتحدة يوجد بها جمعية عامة وكذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة الآسيان ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل هذا سيتم التنسيق معه لعرض ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمييع الحقائق من جانب التضليل الإعلامي الحادث حاليا.