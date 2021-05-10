الجندي: ما أنفقته عصابات الإسلام السياسي لإسقاط مصر تكفي لتحرير فلسطين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حجم الأموال التي أنفقتها «عصابات وتجار الإسلام السياسي المنتمين إلى الصهاينة» من أجل إسقاط مصر، كانت كافية لتحرير فلسطين.

وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين: «ربنا ينتقم منهم، ومن كل باعة الدين، وتجار الأديان المتضامنين مع الإرهابيين بأي تعاطف، ربنا ينتقم من كل واحد بيكره بلدنا، وجيش بلدنا، ورئيس بلدنا، وعلماء الأزهر، ربنا ينتقم من كل واحد لا يتقي الله في وطنه».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هذه الأموال كانت تكفي وتفيض لتحرير فلسطين ودول أخرى، لكن للأسف الشديد «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ».

وأوضح: «ربنا ينجينا لأن ذيولهم ما زالت موجودة على السوشيال ميديا، ولهم أذناب، شيء بشع، وربنا يحفظ مصر، وهم بيكرهونا جدا، لأنهم يعلمون أن مصر هي قلب العالم الإسلامي والأمة العربية».

لا حياد في قضايا الوطن

وشدد على أن الحياد في قضايا الوطن يعتبر جريمة، ومن يحاول ادعاء الحياد في بعض القضايا «تعرف إنه ذيل من الذيول»، لأنك إذا نزلت إلى الشارع ووجدت والدتك تتشاجر مع آخرين، هل سوف تنتظر وتصمت وتسأل: «فهمونا بس إية بيحصل في الأول؟»

وأكد: «دي بلدي، وده جيشي وده رئيسي وحكومتي وشعبي، الحياد في مسألة الدين والأرض والبلد هو جريمة، وأي شيخ لا يقول كلمة الحق سوف يلعنه الله في الدنيا والآخرة، وأشباه الشيوخ ومن يمسكون منتصف العصا ولا يقولون كلمة الحق خوفا من الهجوم عليهم».

ولفت «الجندي» إلى أن «نفاق الجماهير لا يجلب خيرا، والمتغطي بيهم عريان، ومش هتاخدوا مصلحة، واشتروا آخرتكم، وخليكم شيوخ السلطان، يعني شيوخ القانون ولا تسمعوا للمطلبين والمنافقين اللي رايحين للسلطان العثماني.. إحنا عندنا شيخنا اللي بنتبعه وهو القانون، والحياد في أمر الوطن جريمة، وسيبكم من أي كلام تسمعونه، ولازم تكونوا متعصبين لبلدكم».