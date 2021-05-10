مندوب فلسطين الدائم بالجامعة: نستعد لفضح إسرائيل في الجنائية الدولية

قال السفير دياب اللوح، المندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية، إن الإدارة الأمريكية الجديدة، تنفذ سياسات تتسق مع إدارة إسرائيل، وتدعمها وتجهض أي قرارات تدين إسرائيل، مؤكدا أن ما يحدث في القدس، مجزرة دموية بشعة، وتم استخدام القذف الجوي، ومات نحو 20 شخصا، بينهم أطفال مع وجود 34 مصابا، بجانب إطلاق النيران في المسجد الأقصى، من خلال اعتداءات عنيفة، وكذلك اعتداءات تمثل جرائم حرب ضد الفلسطينين في حي الشيخ جراح.

وأضاف «اللوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه بدأ تنسيق تحركات من خلال مستوى عربي وإسلامي لفضح ما يحدث في القدس من خلال التعنت الإسرائيلي لأن الجريمة واضحة للعيان وأمريكا تحاول إخفاء جرائم إسرائيل على الفلسطينين.

وأوضح المندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية، أن اجتماع الجامعة غدا، سيطالب بتحقيق عادل من خلال المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وسيتم تزويد المحكمة بصور وفيديوهات لما يحدث في القدس، مطالبا بوجود دعم عالمي للشعب الفلسطيني، في معركته المقدسة التي تدافع عن وجوده التاريخي، وكذلك عن مدينة القدس المحتلة منذ 1967.

وأشار إلى أن تغيير المدينة من قبل إسرائيل، يتعارض مع الشرعية الدولية، وأن رئيس وزراء إسرائيل، أعلن أن القدس مدينة موحدة إسرائيلية، لكن أهل فلسطين ردوا بالرفض على صفقة القرن، مؤكدا أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية، وأن الإداراة الأمريكية تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة، وتم تفنيد هذه الحقيقة أمام الجميع، ولا يحق لقوات الاحتلال إجراء أي تغيير ديموغرافي في المدينة العربية.