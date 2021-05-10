وزير شؤون القدس: مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى.. وسقوط 395 مصابا

قال وزير شؤون القدس، الدكتور فادي الهدمي، إن هناك مواجهات عنيفة جدا في المسجد الأقصى، وباب العامود، وكل مناطق القدس، وما حدث اليوم هو اعتداء على حرمة المسجد، وما زال هذا الاعتداء مستمرا، وكانت هناك مسيرة للمستوطنين لاستفزاز الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك 395 مصابا سقطوا خلال ساعات.

وأضاف «الهدمي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر 2» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية، والساسة في إسرائيل يحركهم المتطرفين والمستوطنين، وأقصى اليمين الإسرائيلي.

وتابع وزير شؤون القدس: «نحن أمام حالة يحركها اليمين الإسرائيلي وهناك حالة من الاستفزاز المستمر، ويبقى أيضا الحدث الأبرز هو الاعتداء على أهالي الشيخ جراح، والاعتداء على المتضامنين معهم، والوضع صعب للغاية والأمور قد تنزلق إلى وضع خطير».

وردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال «الهدمي»، إن «هذا هو الإفلاس والعنجهية في أم عينها، كيف نتحدث عن قدس موحدة وهذا الاعتداء السافر يجري على المصلين والمواطنين»، مشيرا إلى أن المقدسيين يسطرون كل يوم بدفاعهم وحبهم أن عنوان السيادة في القدس هو إسلامي مسيحي فلسطيني بامتياز، والقدس ليست موحدة كما يقولون، ولو كانت موجودة لما حدث الاعتداء على المواطنين، مثل الفتاة مريم العفيفي».

وشدد وزير شؤون القدس، على أن دولة الاحتلال في تخبط كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدا: «يزعجنا أيضا كم الشهداء الذين يسقطون في غزة، وكل هذا التصعيد هو نتاج ضرب إسرائيل كل المبادرات العربية والمصرية والدولية لوقف ما يحدث، وكان هناك العديد من المبادرات ولكن إسرائيل لا تأبه بالشرعية ولا القانون الدولي ولا المساءلة الدولية، وهذه هي النتيجة»، لافتا إلى أن إسرائيل تجر المنطقة والقدس إلى منزلق خطير جدا.