عمرو أديب يحتفل بتعادل الزمالك: «طريقة جون فرجاني تساوي عقده كله» «فيديو»

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بالهدف الذي أحرزه نادي الزمالك على الهواء، قائلا: «الأهلي جاب جون، والزمالك اتعادل عن طريق فرجاني ساسي، الحمد لله، كان عندي إحساس إننا هنوصل للدقيقة 70 والأهلي يجيب جون ونقعد نعيط جنبه».

وأضاف «أديب» في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر 2» الفضائية، اليوم الاثنين: «الزمالك اتعادل يا رجالة، الطريقة اللي ركن بيها فرجاني ساسي الكورة تساوي عقده كله اللي كانوا عاملين عليه مشاكل.. ياعيني عليك يا حبيب والديك، ولكن طبعا (القاضية ممكن) لأن الأهلي عنده مغناطيس أجوان ممكن يحصل أي حاجة».

وتابع: «أنا شوفت أغلب الماتش ولو الماتش خرج بهذه النتيجة فهي نتيجة عادلة».

ترتيب الدوري بعد المباراة

هذا، وانتهت قمة الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، وبناء على هذه النتيجة يتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث نجح في الفوز بـ13 مباراة فيما تعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين، ونجح لاعبوه في تسجيل 35 هدفا فيما سكن مرماهم 13 هدفا.

فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، ونجح في الفوز بـ12 مباراة وتعادل في 5 مباريات فيما خسر مباراتين، ونجح لاعبوه في تسجيل 34 هدفا فيما وسكن مرماهم 13 هدفا.

وفي المركز الثالث يتواجد بيراميدز برصيد 34 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، نجح في الفوز بـ8 مباريات وخسر في 3 مباريات وتعادل 10 مباريات ونجح لاعبوه في تسجيل 31 هدفا فيما سكن مرماه 23 هدفا.

وفي المركز الرابع يتواجد المصري البورسعيدي برصيد 33 نقطة بعدما خاض 21 مباراة وفاز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات ونجح في تسجيل 26 هدفا فيما سكن مرماه 17 هدفا.