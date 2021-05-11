تبدأ من 6 جنيهات.. أسعار مكسرات الغلابة قبل عيد الفطر 2021

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2021، وهي فترة احتفالات وترتيبات للأسرة المصرية، لكن بعد ارتفاع أسعار المكسرات مثل الكاجو واللوز والبندق، أصبح كثيرون يميلون إلى مكسرات الغلابة، مثل اللب بأنواعه والترمس والفول السوداني، وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، أسعار مكسرات الغلابة، التي منها اللب السوبر والأبيض والسوري، والفول السوداني.

سعر اللب السوبر

ووصل سعر الكيلو جرام من اللب السوبر إلى 96 جنيهًا، ويباع الثمن منه بحوالي 12 جنيهًا.

سعر اللب الأبيض

وجاء سعر الكيلو جرام من اللب الأبيض: 120 جنيهًا، وجاء التمن بحوالي 15 جنيهًا.

سعر اللب السوري

ووصل سعر الكيلو جرام من اللب السوري إلى 48 جنيهًا، ويعتبر سعر التمن منه بـ6 جنيهات.

سعر الحمص

وسجل سعر الكيلو جرام من الحمص: 40 جنيهًا.

سعر الفول السوداني

ووصل سعر الكيلو جرام من الفول السوداني:50 جنيهًا.

سعر الحلبة

ووصل سعر الكيلو جرام من الحلبة إلى 20 جنيهًا.

سعر الكركدية

ووصل سعر الكيلو جرام من الكركدية إلى 60 جنيهًا.

سعر قرون الخروب

ووصل سعر الكيلو جرام من قرون الخروب إلى 60 جنيهًا.

سعر الترمس

ووصل سعر الكيلو جرام من الترمس البلدي إلى 50 جنيهًا، والمستورد 35 جنيهًا.

سعر المقرمشات

وتراوح سعر الكيلو جرام من المقرمشات من 36 إلى 80 جنيها.

سعر ذرة الفشار

وجاء سعر كيلو ذرة الفشار بـ24 جنيهًا.

سعر الذرة بالجبنة

ووصل سعر كيلو الذرة بالجبنة إلى 48 جنيهًا.

سعر الفنكوش

وسجل سعر الفنكوش 40 جنيهًا.

فوائد اللب للإنسان

ويحتوى اللب على فيتامين E وهذا الفيتامين يساعد على منع تلف الخلايا، ويساعد على التئام الجروح بشكل سريع، بالإضافة إلى أنه يحتوى على الماغنسيوم والفسفور الذى يساعد على تقوية العظام والحماية من مرض هشاشة العظام.

ويساعد اللب على خسارة الوزن لأنه يساعد على تعزيز شعور الشبع لديك وخصوصا اللب الأبيض، كما أنه غني بالألياف من خلالها فتحافظ على أداء الجهاز الهضمي.

ويعتبر اللب الأبيض الخيار الأمثل لمرضى السكري لأنه يعمل على ضبط مستوى الكولسترول في الدم، كما أنه يساعد على الحفاظ على صحة القلب، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والزنك، الذي يعمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم.