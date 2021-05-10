بتخفيضات 30%.. تموين الإسكندرية توفر لوازم عيد الفطر 2021 بالمجمعات

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير كافة لوازم عيد الفطر 2021 بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق.

وأضاف «سعد الله»، في بيان صحفي، اليوم، الاثنين، أنه تم الاستعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال عدة محاور رئيسية لضبط الأسواق والعمل على ضبط إجازات المخابز، فضلا عن توفير السلع.

إجازات المخابز البلدي في عيد الفطر المبارك

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، موجها بتقسيم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد على أن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين مقدما.

متابعة الأسواق بالإسكندرية خلال أيام عيد الفطر

وأشار إلى تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار و تطبيق الإجراءات الوقائية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر

ولفت إلى المرور على المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين و التأكد من توافر السلع التموينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.