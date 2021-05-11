الاحتلال يطلق عملية «حامي الأسوار» العسكرية ضد قطاع غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم «حامي الأسوار»، وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية التوتر في القدس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأعلن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، انطلاق عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة تحت اسم «حامي الأسوار»، على حد وصفه.

«جندلمان»: العملية انطلقت ردا على اعتداءات حركة «حماس» الصاروخية

وأشا جندلمان، إلى أن العملية انطلقت ردا على اعتداءات حركة «حماس» الصاروخية.

وكان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر «الكابينت»، صادق في وقت سابق، على خطة جوية هجومية تجاه القطاع قد تستمر لأيام، وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف القدس بالصواريخ تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وإن اسرائيل لا تنوي تمرير ذلك دون رد عنيف قد يستغرق وقتاً، داعياً الاسرائيليين الى التحلي بالصبر.

وفرض جيش الاحتلال، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر من قطاع غزة وبالتالي فسيتم تعطيل الدراسة في غالبية تلك المناطق بما فيها منطقة تل ابيب الكبرى «جوش دان»، كما قررت غالبية المدن الجنوبية والوسطى فتح الملاجئ تحسباً لأي طارئ.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على قطاع غزة

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفها على قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت موقعا شرق بلدة جباليا بـ4 صواريخ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالموقع .

وأضاف شهود العيان، أن الاحتلال استهداف بـ3 صواريخ موقعا غرب خان يونس جنوب القطاع، وأرضا زراعية شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال موقعا في أراضي «محررة نتساريم» جنوب حي الزيتون جنوب غزة بعدة صواريخ.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف في وقت سابق، عددا من المواقع في غزة، ما أسفر عن أضرار في ممتلكات الفلسطينيين، وقالت مصادر محلية في غزة، إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقع «السفينة» غرب غزة بـ 3 صواريخ، استهدفت موقع القادسية غرب خانيونس جنوب غزة، وموقعاً آخرًا غرب خانيونس، إضافة إلى محيط مسجد العطار غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى اصابة عدد من الفلسطينيين وتدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

الفصائل الفلسطينية أطلقت 150 صاروخا على جنوب إسرائيل ومدينة القدس

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت منذ عصر، أمس الاثنين، 150 صاروخا على جنوب إسرائيل ومدينة القدس، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وثالث بشظايا صاروخ اعتراض من «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ.

وأطلق 7 صواريخ باتجاه منطقة القدس مساء أمس الاثنين، ودوت صفارات الانذار في غالبية مناطق المدينة، فيما لم تتمكن دفاعات الاحتلال الجوية من اعتراض سوى صاروخ واحد فقط، وسقطت البقية بمناطق في محيط المدينة. وبالتزامن مع صافرات الانذار في القدس المحتلة تم اخلاء «الكنيست الإسرائيلي»، وإنهاء مسيرات الاحتفال بما يسمى «ذكرى تحرير القدس» التي اجراها المستوطنون في البلدة القديمة من القدس

وقع "والا" الإسرائيلي، أن حركة «حماس» تستخدم بطاريات لاطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ في هذه الجولة

وقالت القناة 11 الإسرائيلية، أن احد الصواريخ سقط في فناء منزل غربي القدس المحتلة دون وقوع إصابات، كما سقط آخر على مدخل منزل في الغلاف وسقطت صواريخ اخرى داخل الكيبوتسات، فيما أوضح موقع "والا" الإسرائيلي، أن حركة «حماس» تستخدم بطاريات لاطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ في هذه الجولة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 8 من عناصر حركة «حماس» في قطاع غزة خلال غارات جوية، فيما قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، بينهم 9 أطفال.

من جانبها، أصدرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية فجر اليوم، بيانا مشتركا كشفت من خلاله عن اسم المعركة التي تخوضها ضد إسرائيل نصرة للقدس.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان: «نصرة للمدينة المقدسة وردا على جرائم الاحتلال بحق أهلها، واستجابة لصرخات أحرارها وحرائرها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وضمن معركة (سيف القدس) من توجيه ضربات للاحتلال»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن المعركة افتتحت بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة شمال القطاع، تلاها قصف صاروخي مكثف استهدف محيط تل أبيب ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى «غلاف غزة».

الفصائل الفلسطينية: آن الأوان للاحتلال أن يدفع فاتورة الحساب

ووجهت الفصائل الفلسطينية، رسالة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، «إننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيه بلا وازع ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب».

وأضافت الفصائل الفلسطينية: «لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان»، موضحة: «ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة».

وتابعت الفصائل قائلة، إن «نطمئن أبناء شعبنا عامة وفي القدس خاصة، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم».