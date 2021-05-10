هيفاء وهبي: ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية

غردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر» بالدعاء لأهل فلسطين، حيث قالت هيفاء وهبي «إن ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية، والله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها».

ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية

الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها #القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل؛ إذ بدأت في شن غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من القطاع، بما في ذلك تجاه القدس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زيلبرمان: «في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام».

وتابع في تصريحات له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، مؤكدا: «كل شيء على الطاولة».

وفي ذات السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أدى إلى سقوط عددا من الجرحى.