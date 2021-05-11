إصابة 6 إسرائيليين في عسقلان إثر سقوط 50 صاروخا من قطاع غزة

قصفت فصائل فلسطينية، صباح اليوم، مدينة «عسقلان» شمال شرقي غزة، برشقات مكثفة من الصواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقالت مصادر إسرائيلية، إن أكثر من 50 صاروخاً أطلق صوب «عسقلان» في غضون دقائق، فيما دوت صافرات الإنذار لفترة طويلة في المدينة.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن 6 إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما تعرضت 3 منازل لسقوط صواريخ بشكل مباشر، مما ألحق بها أضرار مادية بالغة،وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأشارت «كتائب القسام»، إلى أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة «عسقلان»، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة «غزة»، مما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة أطفالها.

«كتائب القسام» تهدد: سنجعل عسقلان جحيما إذا كرر العدو استهداف المدنيين

وهددت الكتائب، الاحتلال: «إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً».

وكانت فلسطينية، استشهدت فجر اليوم، نتيجة قصف إسرائيلي، على منزلها في «مخيم الشاطئ» غرب«غزة»، فيما أصيب جميع أطفالها بجروح متفاوتة، ليرتفع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 22 شهيداً بينهم امرأة و9 أطفال، وأكثر من 100 مصاب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق إنه حتى قرابة منتصف الليل بلغ عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزّة على إسرائيل أكثر من 200 صاروخ، اعترضت منظومة القبة الحديد المضادة للصواريخ عشرات منها.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن مقاتلاته ما زالت تشن هجمات على نفق تابع لـ«حماس» في القطاع، مشيراً إلى أن قواته استهدفت منصتي صواريخ وموقعين عسكريين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر إغلاق مناطق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة ووقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المصغرة، أعلنت في وقت سابق، أنها أعطت الضوء الأخضر لشن سلسلة غارات متواصلة على غزة، إلا أنها استبعدت العمل العسكري البري.

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بالرد بقوة على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المواجهة الحالية قد تستمر لبعض الوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.