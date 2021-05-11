عاجل.. جيش الاحتلال يعترف بقصف 130 هدفا في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف 130 هدفا في قطاع غزة، مشيرا إلى مقتل 15 ناشطا عسكريا في القطاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتواصلت طوال الساعات الماضية غارات الاحتلال الإسرائيلي على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق، أمس الاثنين، عملية عسكرية على القطاع تحت اسم «حامي الأسوار»، وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية التوتر في القدس المحتلة.