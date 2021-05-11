فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران

انطلقت في العاصمة الإيرانية «طهران»، عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، حدد في بيان، الأسبوع الماضي، شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.