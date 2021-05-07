تقرير يكشف أساليب إيران للتغطية على محاولات تأمين تكنولوجيا غير مشروعة

كشف تقرير استخباراتي ألماني جديد، من ولاية «شليسفيج هولشتاين» في أقصى شمال ألمانيا، عن معلومات مفصلة حول الأساليب السرية التي تستخدمها إيران للتغطية على محاولاتها لتأمين التكنولوجيا غير المشروعة لأخطر الأسلحة في العالم.

وقالت وكالة الاستخبارات في تقرير: «إن الدول المهتمة بالأسلحة النووية مثل إيران وكوريا الشمالية، تحاول التحايل على احتياطات السلامة وأنظمة التصدير القانونية وإخفاء أنشطة الشراء غير القانونية، وللقيام بذلك يلجأون في الغالب إلى الوسائل والأساليب التآمرية»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأشارت وثيقة الاستخبارات، التي نشرتها صحيفة «جيروزليم بوست» الإسرائيلية، إلى أن الانتشار النووي لا يزال أحد المهام المركزية لمكافحة التجسس في «شليسفيج هولشتاين».

أساليب طهران تشمل إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري

وتشمل أساليب طهران، للحصول على أسلحة دمار شامل غير مشروعة، إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء.

وقالت وكالة المخابرات، إن النظام الإيراني يمكنه أيضًا استخدام عمليات التسليم الملتوية عبر دولة ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي.

ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، يمكن لطهران أيضًا توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله.

كما يمكن لطهران إخفاء المستخدم النهائي وإخفاء الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف.

وقال التقرير: «إن ولاية «شليسفيج هولشتاين» المتاخمة للدنمارك هي مركز للعديد من الشركات وأيضًا الجامعات والكليات والجامعات للعلوم التطبيقية التي لديها معرفة تقنية حساسة».

وأشارت وكالة المخابرات، إلى أنه أجرت في عام 2020 محادثة مع شركات ومؤسسات أكاديمية لتوعيتهم بمحاولات مكافحة الانتشار، فيما تم الاستشهاد بالنظام الإيراني 19 مرة في تقرير المخابرات المكون من 218 صفحة والذي يغطي التهديدات الأمنية للدولة.

وذكر التقرير الاستخباراتي، في سياق مشتريات الانتشار غير القانونية، أن المنتجات التي يمكن استخدامها على الصعيدين المدني والعسكري لها أهمية خاصة ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج حيث يفترض أن الحصول عليها أسهل.

وتواصل دول مثل إيران وكوريا الشمالية السعي للحصول على مثل هذه المنتجات والتقنيات والمعرفة العلمية.