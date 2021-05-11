السعودية: تطبيق الحجر المؤسسي على الأجانب غير المحصنين ضد كورونا

قررت السلطات السعودية، أمس الاثنين، تطبيق إجراءات جديدة على المسافرين إلى المملكة، في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

«العامة للطيران المدني»: الحجر سيكون ضمن سعر تذكرة المسافر

وأعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في السعودية عن تعميم نص على تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين الأجانب غير المحصنين ضد «كورونا»، والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت «الهيئة السعودية»، إلى انه على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير السعوديين والفئات المستثناة، المحصنين وغير المحصنين، الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة «شهادات فحص كورونا»، لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

ويسمح للمحصنين من غير السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة من دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت «الهيئة العامة للطيران المدني»، الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير السعوديين والفئات المستثناة، الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام، على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وأكدت الهيئة السعودية، أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من 20 مايو الجاري.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قال أمس الاثنين، إنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للحد من انتشار «كورونا»، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية؛ فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وتستثنى فئات من الحجر المؤسسي؛ على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة، وفاقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.