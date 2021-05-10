«الحج والعمرة» عن إتاحة الحج من خارج السعودية: النية موجودة

قال المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة والمساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن المملكة العربية السعودية قررت إقامة شعيرة الحج للعام الحالي 2021، لافتًا إلى أن المملكة لم تحدد حتى الآن هل ستكون فريضة الحج متاحة أمام المسلمين من خارج السعودية أم لا، مشيرًا إلى أن هناك نية كبيرة لإتاحة ذلك، مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، التي تكفل المحافظة على صحة الحجاج وتحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

تنسيق متكامل بين جميع الجهات

وأوضح «سعيد»، خلال لقائه الاثنين، عبر skype، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أن هناك تنسيق متكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات للحجاج، مؤكدًا أن هدف السعودية الأول هو الحفاظ على صحة الحجاج.

وأضاف، أن وضع وباء كورونا غير مستقر على مستوى العالم أجمع، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تحورات للفيروس، لكن السعودية تحاول فرض إجراءات وقائية صارمة تضمن الحد من انتشار الوباء، لافتًا إلى أن السعودية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج خلال موسم الحج القادم.

عدم الاقتصار على السعوديين

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن السعودية لديها نية لإتاحة الحج أمام القادمين من خارج السعودية، ولا يقتصر الأمر على المواطنين السعوديين فقط أو المقيمين داخل المملكة، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على هذا الأمر، لكن النية موجودة والممكلة تدرس كل الخيارات المتاحة.

وأردف، أن السعودية أهتمت في الفترة الأخيرة، بأكثر من دراسة لإقامة فريضة الحج وإتاحتها أمام الجميع من خارج وداخل السعودية، بهدف الحفاظ على الوضع الصحي لكل الحجاج، موضحًا أنه سيتم في الوقت القريب الإعلان عن القرار النهائي للملكة الخاص فيما يخص هذا الأمر.