وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» (صور)

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمحاورها الثلاثة (محور منحفضي الدخل - محور الإسكان المتوسط - محور الإسكان فوق المتوسط)، وذلك بحضور مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكّد الجزار، أنَّ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

ووجه وزير الإسكان، بوضع جداول زمنية محددة لجميع خطوات تنفيذ الوحدات (الطرح – الإسناد – التنفيذ)، وتواريخ انتهاء تنفيذ الوحدات المقررة، كما استعرض موقف اختيار مواقع الأراضي التي سيتمّ إقامة الوحدات عليها، وتخطيطها، حيث تمّ البدء في أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بعدد من المواقع.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين ممن سددوا مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وسجلوا طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يجرى الانتهاء من فرز وفحص ملفات الحاجزين، وبلغ حتى الآن عدد المنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، نحو 210 آلاف عميل، بينما بلغ عدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.

كما استعرض الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواقع الأراضى المقترحة داخل المدن الجديدة لتنفيذ الوحدات السكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتنفيذ الوحدات السكنية.