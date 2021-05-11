«تاج الدين» لمتلقي لقاح كورونا: أفصحوا عن مشكلاتك الصحية بشفافية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إنّ أي دواء أو لقاح لكورونا أو غيره، وأي مستلزمات طبية تدخل الدولة بشكل رسمي، يجب اعتمادها ومراقبتها وتحليلها بواسطة هيئة الدواء، ثم يصدر لها تصريح رسمي، وتسمى موافقة طارئة، للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها، ومراقبة أي آثار جانبية.

واستعرض «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، مراحل تلقي اللقاح بمراكز التطعيم، حيث يستقبله أحد المسؤولين أو الأطباء في مركز التلقيح، وتطرح عليه أسئلة معينة ويملأ بيانات معينة، ناصحا بأن تكون كل البيانات صحيحة وحقيقية، وإذا كانت لديه أي مشكلات صحية فيجب أن يفصح عنها، كي يخبره الطبيب الموجود في المركز إذا كان يجوز له الحصول على اللقاح من عدمه أو تأجيله، وبالتالي فالشفافية مطلوبة من الجانبين منها لأي مشكلات.

وطالب الأشخاص بعد تناول أي دواء دون إشراف طبيب، لتجنيبه أي مشكلات قد تواجهه، موضحا أنّ الطبيب عندما يتعامل مع المريض يتعامل معه بكل احتمالية موجودة، وكثير من الأدوية المستخدمة في البروتوكولات بها خطوط عريضة لوصف دواء لحالة معينة: «إحنا لسا في موضوع كورونا بنعالج أعراض ومضاعفات وبنستخدم اللي بيكون ثبت لها جدوى أو فعالية في تقليل خطورة أو شدة المرض في بعض الحالات».

وتابع: «لحد اللحظة دي لم يسجل دواء مخصوص لعلاج فيروس كورونا، وبالتالي الشخص اللي عنده سخونية بنديله دواء سخونية، في أدوية ممكن تستخدم وأدوية لا، وفيه أدوية ناس تاخدها وآخرين ما يخدوهاش، أرجو محدش ياخد دوا ولا مجموعة من الأدوية إلا مع استشارة الطبيب، فقد تتعارض مع سنه أو جنسه أو أدوية أخرى أو حالة الصدر أو القلب أو الحوامل».