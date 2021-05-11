أسيوط تتأهب استعدادا لاستقبال عيد الفطر.. تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تعقيم وتطهير دور العبادة ومحطات الأتوبيس والبنوك وماكينات الصرافة ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة للمنشآت الخدمية والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشهد المحافظ إجراءات تعقيم وتطهير مسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، يرافقه الدكتور عاصم قبيصي وكيل الأوقاف، حيث شملت أعمال التطهير واجهه المسجد والأرضيات والحوائط والأبواب والمقابض.

ووجه مسؤولي الأوقاف باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المساجد يوميًا على مستوى المحافظة التي يبلغ عددها 4085 مسجدًا وتكثيف الحملات استعدادا لعيد الفطر المبارك والتنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصليين باتباع الإجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصلين.

كما حرص المحافظ على تطهير كنيسة الأقباط الارثوذوكس المجاورة للمسجد حيث تم تطهير مداخل ومخارج الكنيسة وأماكن القداسات وإقامة الصلوات والمقاعد، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتكثيف التوعية بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحافظ على المسافات ومنع التجمعات للحفاظ على سلامة الجميع.

كما تفقد أعمال تطهير محطة اتوبيس الوجه القبلي بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط حيث تم تعقيم مداخل ومخارج محطة الاتوبيس ومقاعد الانتظار وشبابيك حجر التذاكر والاتوبيسات من الخارج والداخل لوقاية المترددين والمسافرين من فيروس كورونا.

ونبه على مدير محطة الاتوبيس بتكثيف أعمال التعقيم يوميا وبصفة دورية طوال اليوم وشهد أيضا أعمال تعقيم البنوك وماكينات الصراف الآلي بشارع الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية وكافة المباني الحكومية والشوارع والميادين ومكاتب البريد والبنوك، وتنسق مع كافة الجهات لتحقيق أعلي معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.