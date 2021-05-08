محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحي وتوافر السلع التموينية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لبحث عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في إطار حرص الدولة المصرية على التحول الرقمي واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

في مستهل الاجتماع؛ تقدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى المحافظين وجموع الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على مصر بالخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا، والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع، مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا للتعامل مع هذه الجائحة، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وجه «مدبولي» المحافظين بتكثيف المتابعة والتطبيق الصارم وعدم التهاون في الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والكافيهات ومنع التجمعات وغلق الحدائق والشواطئ ومنع المؤتمرات والحفلات والتجمعات الجماهيرية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام وحفاظا على صحة وسلامة الجميع، كما وجه بضرورة التنسيق بين كل القطاعات الصحية من مستشفيات الصحة والجامعة لتوفير كا الاحتياجات وزيادة الاحتياطات بالمستشفيات لمواجهة أي طوارئ.

أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات، خلال فترة إجازة العيد لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين، فضلًا عن ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص بكل حزم وبمنتهى الشدة، خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه طمأن محافظ أسيوط رئيس مجلس الوزراء، على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكل القطاعات، فضلًا التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية، مؤكدا وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، ورصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فوري.

وأشار المحافظ إلى الالتزام بكل القرارات الصادرة مؤخرًا عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات يومًيا من الساعة 9 مساء، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات، لافتًا إلى جهود المحافظة وحملاتها اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومنع التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي، مؤكدا تحرير 672 محضرًا خلال يومين بالتنسيق مع الجهات الامنية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء عصام سعد، استعداد المحافظة وكل القطاعات للعيد وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية مع توفر الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق.

وأوضح أن المحافظة تكثف الرقابة والمرور الدوري الميداني خلال أيام الإجازات والأعياد، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورا في المهد قبل أن تتفاقم ومنع هذه الظاهرة تماما، للحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتنفيذ مشروعات المبادرات القومية «حياة كريمة» و«تطوير الريف المصري» والتي تهدف إلى تطوير شامل للبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

حضر اللقاء مع المحافظ، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، والمهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.