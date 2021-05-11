النيابة تباشر التحقيق في قتل طفلة رضيعة لسرقة قرطها الذهبي بالمحلة

قرر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح باب التحقيق في واقعة قتل طفلة رضيعة والشروع في قتل والدتها في واقعة سطو على منزل مزارع بعزبة الشيم بقرية طنمبارة بمركز المحلة الكبرى.

فريق من النيابة يحقق مع الزوجين ويستمع لأقوال شهود العيان

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفى العام لسماع أقوال والدة الطفلة، والاطلاع على التقرير الطبي للطفلة ووالدتها وإنهاء إجراءات دفن الضحية المتوفاة وتسليمها لذويها.

وكانت عزبة شيم التابعة لمركز المحلة شهدت واقعة مقتل الطفلة «حبيبة»، على يد لصوص اعتدوا على والدتها بالضرب بقصد سرقة قرطها ذهبي، وجرى التحفظ على جثة الطفلة ونقلت والدتها بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام.

وقالت مصادر أمنية، إن الأم هي شاهدة الوحيدة على قتل ابنتها الرضيعه التي لم يتجاوز عمرها بضعه أشهر، بينما كشفت تقارير طبية عن أن الطفلة تعرضت للخنق للأكثر من 30 دقيقة حتى فارقت الحياة داخل منزل الأسرة.

والد الطفلة «حبيبة»، قال إنه فوجىء قبل الإفطار بتجمع الجيران بالعزبة أمام أبواب المنزل، وقد تعرضت زوجته للخنق والضرب بالأيدي، من أجل سرقة حلق طفلته الرضيعة و20 ألف جنيه.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمقتل الطفلة حبيبة سامي أحمد شيم، ٩ أشهر، على يد عدد من اللصوص، سرقوا قيراطها الذهبي وشرعوا في قتل الأم خنقا.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها وقوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، بالانتقال تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى موقع الحادث.

كما تبين من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أنه بسؤال أم المجني عليها وتدعى "رضا محمد الصباحي"، قالت إنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق الطفلة وسرقة مبلغ مالي وقيراطها الذهبي، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعي وفروا هاربين.