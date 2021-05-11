محطات في قضية طالب الرحاب.. من القتل و«الجثة المخفية» حتى المحكمة

تعود واقعة مقتل بسام والمعروف إعلاميا بـ طالب الرحاب لعام 2018، عندما قام الجناة وهم والد خطيبته بالاشتراك معها واثنين من أصدقائه بقتل المجني عليه وإخفاء جثته بدفنها أسفل بلاط شقة مستأجرة في الرحاب، ووضع رمال وأسمنت وبلاط على الجثة لمنع تسرب الرائحة انتقامًا من المجني عليه، الذي حاول ابتزاز والد خطيبته للحصول منه على مبالغ مالية نظير عدم إبلاغ الشرطة عنه بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به للهروب من أحكام جنائية تصل جملتها إلى 25 سنة سجنًا.

وألقت مباحث القاهرة، القبض على المتهمين وتقديمهم أمام تحقيقات النيابة العامة واعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة التى أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

24 نوفمبر 2018

قررت المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه لجلسة 23 ديسمبر وذلك لتعذر حضور المتهمين.

27 أكتوبر 2019

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثان جلسات محاكمتهم لجلسة 13 نوفمبر لسماع أقوال شهود الإثبات.

11 مايو 2021

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة جلسة محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين معتصم أحمد عبدالرحمن، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وتتسلم المحكمة خلال الجلسة تقرير اللجنة الطبية الثلاثية، بعد توقيع الكشف على خطيبة المجني عليه.

يذكر أنَّ المتهمة حبيبة، أكدت فى أقوالها أن المجنى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وتهرب منها وهو ما دفعها لمساعدة والدها على معاقبته، ما أدى لمقتله.