حبيبة أشرف تعترف بالتحقيقات: «كنت على علاقة غير شرعية 3 سنوات ببسام»

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية طالب الرحاب، بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، المتهم فيها الطالبة حبيبة أشرف ووالدها وآخرين، أمس، تطورا جديدا، حيث كشف تقرير الطب الشرعي الذي قدمته اللجنة الطبية الثلاثية، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتهمة الأولى - حبيبة - تبين أنها ليست عذراء، وتم معاشرتها معاشرة الأزواج.. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 مايو المقبل.

حبيبة حضرت الجلسة مرتدية الحجاب

كانت المتهمة قد حضرت بصحبة والدها وباقي المتهمين، وظهرت حبيبة لأول مرة بالحجاب وملابس السجن البيضاء، وأيضا تبين أنها ترتدي إكسسوارات، ساعة يد وإسورة وشال أبيض، وسط حراسة أمنية مشددة وإجراءات احترازية أثناء انعقاد الجلسة. وكان النائب العام السابق، قد نسب للمتهمين تهمة القتل العمد للمجني عليه بسام أسامة، في أغسطس 2018 بمنطقة التجمع الخامس مع سبق الإصرار والترصد.

وحصلت «الوطن» على النص الكامل لأقوال المتهمة الرئيسة - حبيبة أشرف- في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة لتقرير اللجنة الثلاثية التي أكدت أنها ليست عذراء، حيث قالت الفتاة إنها تعرفت على بسام - المجني عليه - «وهي في 2 إعدادي.. وكان آنذاك الضحية في ثانوي، وحبينا بعض واستمرت قصة الحب عدة سنوات، وأنا عرفت أمي وأبويا بقصة الحب واتعرف على أسرتها».

وأضافت حبيبة قائلة في التحقيقات: «بعد سنة ونصف صارحته إن أبويا مزور شهادة وفاة ليه.. وأن اسمه شريف.. فقالي إنه ولا كأنه سمع حاجة وأنه عايز يكمل معايا».

المتهمة تعترف: كنت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه لمدة 3 سنوات

وتابعت قائلة: «بعد مرور 5 سنوات على قصة الحب، تطورت إلى علاقة غير شرعية، وحصل بينا لقاءات جنسية، وبسام عاشرني معاشرة الأزواج، وفقدت العذرية.. واستمرت العلاقة لمدة 3 سنوات.. لحد ما في سبتمبر 2017 بدأت تظهر المشاكل بسبب الغيرة عشان كان عندي صحاب في الجامعة.. وفي يوم كانت الدنيا شتا روحت أغير هدومي وهو كان معايا فلبست (بنطلون مقطع) على الموضة، فقال لأمي خليها متلبسش البناطيل دي تاني عشان مقطعهاش، ورجعنا الجامعة وإحنا في العربية.. وكانت دي أول مشكلة بينا».

وكشفت المتهمة عن تفاصيل الجريمة وكيف استدرجت الضحية لوالدها الذي نفذ الجريمة بمساعدة آخرين، قائلة: «في 17 أغسطس 2018 دخل أبويا عليا الأوضة وقعد يتكلم معايا وقالي أنا عايزك تجبيلي بسام في الرحاب، سألته ليه؟.. قالي إنه هيقتله وأنا سألته هتقتله إزاي.. فقالي في ناس هياخدوه.. وبعدها بساعات قالي إنه عامل حفرة في الرحاب.. وأنه هيدفنه بالحياة بعد ما الناس تكتفوا.. وأنا ساعتها وافقت.. وكلمت بسام قولتله تعالى بابا عايز يقابلك عشان هيديك فلوس 250 ألف جنيه اللي وعدك بيهم عشان توضيب السكن.. وبعدين نفذوا الواقعة لحد ما الجريمة المباحث كشفت عنها وتم القاء القبض عليا أنا وأبويا».