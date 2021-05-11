عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين بقضية «حسن شاكوش»

قررت نيابة مدينة نصر، برئاسة محمود صلاح، إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضية كافيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأكّد المتهمون في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، أنَّهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: «إحنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة».

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المطرب بكفالة 20 ألف جنيه، وقررت إخلاء سبيل 10 آخرين من العاملين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقمة حفل افتتاح لـ«كافيه» يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، إضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.