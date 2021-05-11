20 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة" لدعم 3.6 مليون أسرة "يوليو"المقبل

خصصت الدولة ما يقترب من الـ20 مليار جنيه لدعم برامج الحماية والأمان الاجتماعي على رأسها برامج تكافل وكرامة في مشروع موازنة العام المالي الجديد لدعم نحو 3.6 مليون اسرة بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام المالي 2019-2020 الذي بلغت مخصصات البرامج نحو 18.5 مليار جنيه.

ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل بلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 21/22 نحو 19 مليارًا و248 مليون جنيه.

يتضمن مشروع الموازنة، 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، يستفيد منها 3 ملايين و600 ألف أسرة ومعاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه، يستفيد منها 55 ألف أسرة، نحو 178 مليون جنيه إعانات الشؤون الاجتماعية، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، يستفيد منها 23 ألف أسرة.

وبحسب مشروع الموازنة الذي سيناقش تحت قبة البرلمان أنه يتم منح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيهًا شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين و413 جنيهًا شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد و450 جنيهًا شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

منحة 100 جنيه شهريا للتلاميذ

يستهدف برنامج «تكافل» الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمي على أن يكون لديها أفراد في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج «كرامة» ويستهدف الفئات التي تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل ويبلغ معاش تكافل 425 جنيهًا للأسرة، إضافة الى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم سواء ابتدائي وإعدادي وثانوي من 60 إلى 80 إلى 100 جنيه شهريا بحد اقصى 3 تلاميذ للأسرة الواحدة، إضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه، ويبلغ معاش كرامة 450 جنيهًا للفرد.