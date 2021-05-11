أسامة ربيع: بناء 100 مركب صيد جديدة مجهزة بكل معدات وأنظمة الملاحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ الشركات التابعة للهيئة تتولى حاليا تنفيذ الرؤية الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصري من خلال بناء 100 مركب صيد جديدة مجهزة بكل المعدات والأنظمة الملاحية المتطورة التي تؤهلها للعمل في المياه الإقليمية والدولية.

اليوم.. إعطاء إشارة البدء لتشغيل 34 مركب صيد كدفعة أولى

وأضاف «ربيع»، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هذا المشروع الذي يستهدف زيادة الإنتاج الوطني من الأسماك وسد الفجوة الغذائية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وسيتمّ إعطاء اليوم إشارة البدء لتشغيل 34 مركب صيد كدفعة أولى ضمن المراحل الثلاثة لهذا المشروع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة الإسماعيلية، حيث مقرر أن يتفقد هيئة قناة السويس ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة، حسب ما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قبل قليل.