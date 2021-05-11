عاجل.. السيسي يحيي أسر الشهداء: أبناؤكم تلقوا الرصاص بدلا من شعب مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما نراه اليوم يؤكد عطاء الشعب المصري، وخلال شهر رمضان تناولت الدراما أحداث كثيرة جدا مرّت على المصريين.

وأضاف الرئيس: «مش هيفوتني ولا هيفوت أي مسؤول لمصر، إنّه يقدم التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين اللي هما زي ما كنا بنقول، مكانش واصل تماما للناس إن اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات، هم أبناء مصر من الجيش والشرطة، بدلا من شعب مصر».