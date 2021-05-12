«أحد أبرز رجال الأزهر».. 111 عاما على ميلاد الشيخ عبدالحليم محمود

من بين شيوخ الأزهر المتعاقبين، يبرز اسم الشيخ الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، إذ ولد في 2 جمادى الأولى 1328هجرية الموافق 12 مايو 1910، أي قبل 111 عاما، بعزبة أبو أحمد قرية السلام بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.

وعرف الشيخ عبدالحليم محمود بأنه أحد الذين استردوا للأزهر هيبته بعد سحب بعض اختصاصاته لصالح وزارة الأوقاف حينها، ويتناول التقرير التالي جزءا من مسيرة الشيخ الراحل.

سيرته العلمية

من المعلومات عن العالم الجليل أنه حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م، وحصل على العالمية سنة 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي 1940م، وبعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين 1964م وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه وعين وكيلا للأزهر 1970م فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

توليه مشيخة الأزهر

تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر، في الفترة ما بين عامي 1973 و1978، في ظروف وصفت بأنها بالغة الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر سنة 1961م الذي توسع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، وأعطاها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، فتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق، وجعل للأزهر رأيا وبيانا في كل موقف وقضية، حيث أعانه على ذلك صفاء نفس ونفاذ روح، واستشعار المسئولية الملقاة على عاتقه، وثقة في الله عالية، جعلته يتخطى العقبات ويذلل الصعاب.

للشيخ أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: «أوروبا والإسلام»، و«التوحيد الخالص» أو «الإسلام والعقل»، و«أسرار العبادات في الإسلام»، و«التفكير الفلسفي في الإسلام»، و«القرآن والنبي»، و«المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي».

نشاطه الإصلاحي

بدت بوادر الإصلاح واضحة في سلوك الشيخ عبد الحليم محمود بعد توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية الذي حل محل جماعة كبار العلماء، فبدأ بتكوين الجهاز الفني والإداري للمجمع من خيار رجال الأزهر، وتجهيزه بمكتبة علمية ضخمة استغل في تكوينها صداقاته وصلاته بكبار المؤلفين والباحثين وأصحاب المروءات.

عرف عنه أيضا بأنه عمل على توفير الكفايات العلمية التي تتلاءم ورسالة المجمع العالمية، وفي عهده تم عقد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، وتوالى انعقاده بانتظام، كما أقنع المسئولين بتخصيص قطعة أرض فسيحة بمدينة نصر لتضم المجمع وأجهزته العلمية والإدارية، ثم عني بمكتبة الأزهر الكبرى، ونجح في تخصيص قطعة أرض مجاورة للأزهر لتقام عليها.