في ذكرى ميلاده.. 6 معلومات عن عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر السابق، الذي تولى مسؤولية مشيخة الأزهر، فى الفترة 1973، لسنة 1978.

فى السطور التالية، يرصد "الوطن"، أبرز 6 معلومات عن الشيخ الجليل، وذلك من خلال سيرته الذاتية، المنشورة على موقعه الرسمى:

-ولد في قرية أبو احمد من ضواحي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في (2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ = 12 من مايو 1910م)، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، التحق بالأزهر.

-حصل على الشهادة العالمية سنة (1932م)، ثم سافر على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي في باريس، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراه في سنة (1940م).

-تولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية، ثم تولى وزارة الأوقاف.

-صدر قرارٌ بتعيينه شيخًا للأزهر في (22 من صفر 1393هـ= 27 من مارس 1973م).

-من مواقفه أنه بعد عودته من فرنسا كان يرتدي البدلة غير أنه بعد سماع خطبة للرئيس عبد الناصر يتهكَّم فيها على الأزهر وعلمائه بقوله: "إنهم يُفتون الفتوى من أجل ديكٍ يأكلونه" فغضب الشيخ الذي شعر بالمهانة التي لحقت بالأزهر، فما كان منه إلا أنه خلع البدلة ولبس الزيَّ الأزهريَّ، وطالب زملاءَه بذلك، فاستجابوا له تحديًا للزعيم، ورفع المهانة عن الأزهر وعلمائه.

-في يوليو 1974م صدر قرارٌ جمهوري، بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولياته على أن يكون الأزهر تابعًا لمسئولية وزير شئون الأزهر، مما أفقد الأزهر استقلالَه، فأسرع الشيخ بتقديم استقالته في 1 من أغسطس، احتجاجًا على القرارِ ولم يعُد لمنصبه إلا بعد إلغاء القرار وصدور اللائحة التنفيذية التي تخوِّل للأزهر شئونه.