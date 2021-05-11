وزير قطاع الأعمال العام يزور «النصر للسيارات» ويتفقد 13 سيارة E70

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقد السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين والتي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها «نصر» المعروفة، ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة 3 أشهر.

وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف انواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وجدد توفيق، التأكيد على أنّ التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أنّه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.