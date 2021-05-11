7 ضوابط لأداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى في القليوبية

ساعات معدودة باتت تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، وبداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك في ظل إعلان الطوارئ وتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال صلاة العيد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والتي من المقرر أدائها بالمساجد الكبري المخصصة لصلاة الجمعة بالمحافظة دون الساحات مع عدم اصطحاب الأطفال وغلق مصليات السيدات.

إجراءات مشددة وضوابط للسماح بأداء صلاة العيد

وقبل ساعات من صلاة عيد الفطر بالقليوبية أعلنت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية 7 ضوابط لحضور المصلين لصلاة العيد بمساجد القليوبية وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

«الوطن»، رصدت الضوابط ال7، التي أقرتها مديرية أوقاف القليوبية لحضور صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، وذلك بعدما تم مناقشتها مع مديرى الإدارات الفرعية و قيادات المديرية، خلال اجتماع لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد فقط دون الساحات.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالقليوبية

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

تكليفات برصد أي مخالفات في عيد الفطر

فيما أكد الشيخ صفوت أبو السعود لكافة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها لمتابعة عيد الفطر وتكثيف العمل في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة بتاريخ 14 مايو الجاري.

ووجه ابوالسعود في تصريحات صحفية باقة من التهاني والتبريكات لوزير الأوقاف ومحافظ القليوبية وجموع الشعب المصري عامة وأهالي القليوبية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله، أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

موعد صلاة العيد بالقليوبية

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أنحاء محافظة القليوبية وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:27 صباحا

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.