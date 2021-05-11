تصريحات الرئيس السيسي عن السد الإثيوبي.. التفاوض يحتاج إلى صبر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، أثناء كلمته في افتتاح العديد من مشروعات تطوير قناة السويس في محافظ الإسماعيلية، عن السد الإثيوبي، لذا تستعرض «الوطن» تصريحات الرئيس السيسي عن السد الإثيوبي.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن السد الإثيوبي

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته منذ قليل، عن السد الإثيوبي بأكثر من تصريح، نعرضها لكم في السطور التالية:

1 - قال الرئيس السيسي: «موضوع السد الإثيوبي والتفاوض بشأنه قالق المصريين وقالقني أنا كمان، وده اتكلمت فيه قبل كده».

2 - وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا هقولكم حاجة واحدة بس، قلقكم ده طبيعي لأنها حياة، لكن تأكدوا إن مسار التفاوض يحتاج إلى صبر وتأني، لا تستعجلوا النتائج».

3 - وأضاف الرئيس السيسي: «واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي قدرات بلدكم إن المحافظة على حقوق مصر المائية أمر مش ممكن أي حد يتجاوزه زي ما قولت قبل كده».

4 - وأكد السيسي: «كل الأمور ليها ترتيب وتدبير، متستعجلوش، التفاوض عملية صعبة وشاقة، وإحنا بنضغط».

السيسي: رفع العلم اليوم على 34 مركب صيد من إجمالي 100 مركب

وفي سياق متصل، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنّه سوف يتم اليوم الثلاثاء رفع العلم على عدد 34 مركب صيد من إجمالي 100 مركب، والتي تعمل الهيئة بها منذ نحو عام ونصف العام.

وأوضح «السيسي» أنّ قيمة المركب تبلغ 17 أو 18 مليون جنيه، قائلا: «عشان مننساش الرقم ده نقول 20 مليون، وده معناها يعني لو قلنا 100 مركب يبقى الإجمالي 2 مليار جنيه».

وأشار الرئيس السيسي أثناء افتتاحه بعض المشروعات التي تتبع هيئة قناة السويس، إلى أنّ «المركب يعمل عليها بين 8 إلى 14 شخصا، والمراكب مجهزة كاملة على أن تعمل داخل المياه الإقليمية والدولية، حيث تحتوي على رادار وأجهزة اتصال وبها ثلاجة مع مصنع ثلج صغير، إضافة إلى محطة تحلية مياه صغيرة».