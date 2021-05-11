عاجل.. السيسي: الدراما فكرتنا بأيام صعبة ممرتش غير بتضحيات المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدراما تناولت خلال شهر رمضان أحداث كثيرة جدا مرت على المصريين: «أتصور الدارما اللي اتقدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرّت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين».

وأضاف الرئيس، «الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب».