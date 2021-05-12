إزاي تحول فلوس وقت إجازة البنوك فى العيد «من الأربعاء للأحد»؟

مع قرار البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر من اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو، حتى الأحد الموافق 16 مايو، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يحتاج عدد من المواطنين تحويل الأموال للغير وقت إجازة البنوك، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» فى استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها طرق تحويل الأموال وقت إجازة البنوك بنحو:

أورانج كاش

يمكن من خلال خدمة أورانج كاش تحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير وشحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أي فرع للشركة، ثم تصلك رسالة تحتوى على رقم سري يجب تغييره قبل البدء في استخدام الخدمة، ويجب أن يكون المشترك حاملا لبطاقة الرقم القومي سارية وخط اورنچ مسجل باسمه.

و يحق للعميل فتح 3 محافظ علي 3 أرقام مختلفة، وحد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 20.000 جنيه، وحد السحب اليومي من المنافذ المختلفة 30.000 جنيه.

اتصالات كاش

يمكن لمستخدمي خدمة اتصالات كاش، تحويل الأموال باستخدام الهاتف لأي رقم في مصر، ويمكن استخدامها لتسديد الفاتورة أو شحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من أحد فروع الشركة، ووضع رقم سري، وباستخدام الرقم السري يمكن التحويل.

والتطبيق متاح 24 ساعة، ورسوم الخدمة 1% من قيمة أي سحب كاش عند السحب من فرع اتصالات و 0.4 % من إجمالي المبلغ في حاله السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، ولا يوجد رسوم للتحويل لأي محفظة في مصر، أو للإيداع أو الشحن.

فودافون كاش

يتم استخدام خدمة المحفظة الإلكترونية فوادفون كاش، لتحويل الأموال في أي وقت باستخدام الهاتف، ويمكن تحويل الأموال بحد أدني 5 جنيهات و حد أقصى 30.000 جنيه.

رسوم السحب 2% من المبلغ المراد سحبه وذلك عند سحب أي مبلغ ما بين 5 و 150 جنيه، وعند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيه يخصم 2 % من قيمة المبلغ.

We Pay

خدمة We pay هي محفظة إلكترونية تعمل على تسهيل المعاملات المالية مثل إيداع وسحب الأموال ودفع الفواتير وشحن الرصيد، و يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أحد فروع We بالرقم القومي وخط هاتف باسم الراغب في الاشتراك بالخدمة، ويتم وضع الرقم السري.

يذكر أن الحد الأقصى للتعاملات اليومية 30.000 جنيه مصري، والحد الأقصى للتعاملات الشهرية 100.000 جنيه مصري، على أن يكون الحد الأقصى لرصيد حساب المحفظة 30.000 جنيه مصري.

وحددت الشركة حد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 20.000 جنيه، وحد السحب اليومي من المنافذ المختلفة 30.000 جنيه.