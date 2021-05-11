حادث روسيا اليوم.. اعتقال إرهابي عمره 19 عاما والتحقيقات مستمرة

وقع حادث روسيا اليوم، إثر إطلاق نار في مدرسة في قازان وسط روسيا من قبل مجهولين، وأسفر الحادث عن مقتل 7 طلاب ومعلم فيما أصيب 21 آخرون وفقا لوسائل إعلام روسية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية وقع حادث صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا وفقًا لمصادر فإن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار في المدرسة بوسط روسيا.

وقال مسؤولون روس عن الحادث، إن مسلحا هاجم مدرسة صباح اليوم الثلاثاء في مدينة قازان الروسية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص - سبعة طلاب بالصف الثامن ومعلم وإصابة 21 آخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بعض الطلاب تمكنوا من الفرار من المبنى أثناء الهجوم، بينما حوصر آخرون بداخله وتم إجلاء الطلاب في نهاية المطاف إلى مبنى رياض الأطفال المجاور.

وأوضحت أن العشرات من سيارات الإسعاف اصطفت عند مدخل المدرسة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث.

وقال رستم مينيخانوف، حاكم جمهورية تتارستان وعاصمتها قازان، اليوم الثلاثاء إن حادث روسيا اليوم أسفر عن مقتل أربعة طلاب ذكور، وثلاث إناث من طلاب الصف الثامن.

وذكر المكتب الصحفي لمنيخانوف في وقت لاحق أن مدرسا قُتل أيضا.

وقال مينيخانوف عن حادث روسيا اليوم بعد زيارة المدرسة اليوم الثلاثاء "اعتقل ارهابي يبلغ من العمر 19 عاما. ولم يتم التأكد من وجود شركاء آخرين له، لكن لا يزال التحقيق جار".

وقالت السلطات إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في جميع المدارس في مدينة قازان، التي تبعد حوالي 700 كيلومتر شرق موسكو.

فيما أظهرت لقطات للمدرسة العشرات من سيارات الإسعاف مصطفة أمام مدخل المدرسة.

في حين أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة نسبيًا في روسيا، فقد وقعت عدة هجمات عنيفة على المدارس في السنوات الأخيرة، نفذها في الغالب طلاب.

وذكر مسؤولو الصحة في تتارستان أنه تم نقل 21 شخصًا إلى مستشفى بعد إصابتهم بجروح عقب الهجوم، من بينهم 18 طفلاً، ستة منهم في العناية الفائقة.

Казань.Видео из близлежащих домов. Видно как дети бегут из здания, после выстрелов двое учеников выпрыгивают с верхних этажей. pic.twitter.com/bZz77aNequ — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 11, 2021

كما ذكرت وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية في وقت سابق أن 11 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار على مدرسة في قازان، نقلا عن مسؤولي طوارئ محليين.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لعائلات الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أمر الحكومة بتقديم كل المساعدة اللازمة لهم، وكلف فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني الروسي، بمراجعة اللوائح الخاصة بأنواع الأسلحة المسموح بها للاستخدام المدني في ضوء هذا الهجوم.