سفير مصر بموسكو: القاهرة أكثر الدول كثافة بعدد الرحلات من وإلى روسيا

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إنَّ السوق الروسي على مستوى السياحة في مصر كان الأهم بالنسبة إلى مصر قبل وقف الطيران، لافتًا إلى أنَّ مصر سجلت زيارة 3.3 ملايين سائح في عام 2014.

ولفت سفير مصر لدى روسيا، إلى أنَّ مصر هي الدولة الأكثر كثافة حاليًا في عدد الرحلات الجوية من وإلى روسيا: «هذا ما يعكس أن المنتج السياحي المصري أصبح جاذبًا ويحظى باهتمام بالغ لدى السائح الروسي».

وأضاف «نصر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي اتفقا في 23 أبريل الماضي على عودة الطيران إلى المقاصد السياحية في شرم الشيخ والغردقة بشكل مباشر وهو ما سيسهم بشكل كبير في خفض التكلفة وجذب شريحة أخرى من السائحين التقليديين للسياحة الشاطئية بمصر.

وتابع سفير مصر لدى روسيا: «نعكف على إعداد الخطوات التنفيذية لاستئناف تسيير الطيران، أخذا في الاعتبار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفرض بعض القيود على الرحلات، وخصوصا أن روسيا أوقفت كل الطيران الدولي منها وإليها في العام الماضي، واستأنفت بشكل تدريجي ومحدود جدا الرحلات».

وأوضح السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، أنَّ روسيا ترتبط بخطوط طيران مع 14 دولة فقط، منها مصر، فقد كانت مصر هي الدولة الرابعة التي قررت موسكو استئناف الطيران معها.