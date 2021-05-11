والد خطيبة «طالب الرحاب» للمحكمة: جاتلي جلطة في السجن.. وابنتي مالهاش ذنب

قال المتهم «أشرف ح. ع»، الشهير إعلاميا بـ «والد الفتاة حبيبة» والمتهم بقتل خطيب ابنته، أثناء جلسة محاكمته إنه تعرض لجلطة بالقلب أثناء مكوثه بالسجن.

وأضاف أشرف: "أنا جاتلي جلطة قلبية وأنا في السجن ويا عالم الواحد هيعيش قد إيه"، مضيفا أنه خرج من المشفى لحضور الجلسة لسوء حالته الصحية، مؤكدا أن ابنته خطيبة المجني عليه "طالب الرحاب"، ليس لها دخل في هذه الواقعة أو أي من المتهمين لهم علاقة، وذلك لعدم علمهم بالواقعة، ولم يكن لديهم أي قصد من قتل المجني عليه.

ووصلت الطالبة حبيبة أشرف ووالدها وآخرون، المتهمون بقتل "طالب الرحاب" لمقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتل طالب الرحاب».

تفاصيل القضية

كان النائب العام أحال المتهم «أشرف ح. ع» 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين هم «محمد ي. ز»، 20 عاما، سائق سوري الجنسية، و«باسم م. ن» 40 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير، و«سيد ر. ع» وشهرته «سيد سيكا» 40 عاما، سائق، و«مجدي ع. أ» 40 عاما، سفرجي، و«وليد ح. م»، 32 عاما، سائق، و«أحمد ح. م»، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

التحقيقات تكشف ملابسات الحادث

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهمين قاموا إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله، وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول «والد حبيبة» وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، ومثل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.