حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. أجواء حارة وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وقال خبراء الأرصاد إنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لافتين إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء الأرصاد: أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 31 17

طنطا 30 18

شبين الكوم 31 18

دمنهور 28 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 15

السلوم 25 14

سيوة 33 15

بورسعيد 26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 21

نخل 31 13

نويبع 34 22

طابا 31 19

كاترين 34 13

الطور 35 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 34 23

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

إدفو 37 25

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 37 20

شلاتين 35 24

أبو رماد 36 23

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25.